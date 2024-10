Die britische Vegan Food Group veräußert ihr Tofuwerk in Wiesbaum an The New Originals Company. Der Verkauf ermöglicht der Gruppe, sich auf den Ausbau ihres größeren Werks in Lüneburg zu konzentrieren. The New Originals Company expandiert damit als europäischer Tofuhersteller.

Strategische Umstrukturierung Vegan Food Group verkauft Tofuwerk an The New Originals Company

In Lüneburg stellt die Vegan Food Group einen Großteil seiner pflanzlichen Produkte her. Der Standort soll ausgebaut werden. Bildquelle: Vegan Food Group

Die Vegan Food Group (VFG) verkauft ihr Werk im rheinland-pfälzischen Wiesbaum an The New Originals Company. Dies teilte die britische VFG mit. The New Originals Company mit Hauptsitz in Wien expandiert als europäischer Tofuhersteller. Mit dem Verkauf gehen auch bestimmte Vermögenswerte, Marken und Produktionskapazitäten für die Tofuherstellung an den neuen Eigentümer über.

Der Standort Wiesbaum stellt seit 1980 Tofu her. Damals firmierte das Unternehmen noch unter dem Namen Tofutown. The New Originals Company bezeichnet sich als europaweit führend bei Tofu-Innovationen.

Die Vegan Food Group mit Hauptsitz in London will sich durch den Verkauf auf den Ausbau ihres größeren Werks in Lüneburg konzentrieren. Dort stellt das Unternehmen einen Großteil seiner pflanzlichen Produkte her. „Durch den strategischen Verkauf des Standorts Wiesbaum können wir unsere Ressourcen auf die Erweiterung des für unsere langfristigen Wachstumspläne wichtigen Werks Lüneburg konzentrieren“, zitierte die Gruppe Dave Sparrow, ihren Vorstandschef, in der Mitteilung.

The New Originals Company wächst durch Übernahme

The New Originals Company entstand im Februar 2024. Zu den Gründern gehören die Familie Lunter, die NLT Management Holding und die Raiffeisenbank Landesbank Oberösterreich. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben 600 Menschen in fünf Ländern.

Der Verkauf des Werks in Wiesbaum soll zum Jahresende abgeschlossen sein. Die Vegan Food Group will durch den Verkauf ihr operatives Geschäft optimieren. Gleichzeitig will das Unternehmen vom Know-how von The New Originals Company bei der Tofuherstellung profitieren. Die Vegan Food Group beschäftigt nach eigenen Angaben allein an dem Produktionsstandort in Lüneburg rund 160 Mitarbeiter.