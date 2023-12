Agrardiesel-Subventionen Bauern-Proteste in Berlin

Aus Protest gegen die vorgesehene Streichung von Steuervergünstigungen durch die Ampel-Koalition werden am Montag hunderte Traktoren zu einer Bauern-Demonstration in Berlin erwartet. Unter dem Motto „Zu viel ist zu viel“ ist eine Kundgebung am Brandenburger Tor geplant, zu der auch Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) erwartet wird.