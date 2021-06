„Wir werden auf die stark veränderten Marktgegebenheiten reagieren und unsere Preise anpassen müssen“, sagt Carsten Taucke, CEO der Nagel-Group und nennt ein Beispiel: „Holz ist extrem knapp in Deutschland, der Holzpreis hat sich seit Jahresbeginn verdoppelt. Dies schlägt sich auf die Preise für Lademittel wie Paletten nieder – bei der Ersatzbeschaffung oder Reparatur.“ Zudem nehmen die Transportwege für die Holzbeschaffung zu, was zusätzliche Kosten verursacht. Der Palettentausch als Dienstleistung ist von diesen Kostensteigerungen unmittelbar betroffen.

Zeitgleich erhöht sich die Nachfrage an Transportkapazitäten, wie CEO Taucke weiß: „Die Auftragsvolumina sind sprunghaft angestiegen in den vergangenen Wochen. In allen Branchen und bei uns in der Lebensmittellogistik über alle Temperaturzonen hinweg.“ Die Gastronomie rufe auch nach der Erstbestückung durch die Öffnungen weiterhin sehr große Mengen ab, die Mengenabnahmen im Lebensmitteleinzelhandel seien ebenfalls auf sehr hohem Niveau.

Ein Abklingen der nachgefragten Volumenspitzen sei nicht abzusehen. Denn werden in den kommenden Wochen – zusätzlich zur anstehenden Urlaubssaison – Konzerte, Messen und weitere Veranstaltungen wieder schrittweise erlaubt, werde auch hier die Nachfrage nach Lebensmitteln sprunghaft ansteigen. „Dies geschieht alles vor dem Hintergrund steigender Personal- und Unternehmerkosten. Die Transportpreise schießen derzeit in die Höhe, nicht zuletzt wegen des Fahrermangels “, sagt Carsten Taucke. Der Nagel-Group-Chef kündigt an: „Hierüber werden wir mit unseren Kunden sprechen müssen.“