Melitta-Gruppe:Übernahme in Italien

12.07.2018 Lebensmittel Praxis

Die Melitta Unternehmensgruppe übernimmt 100 Prozent der Gesellschaftsanteile der Cuki Group SpA mit Sitz in Volpiano (Turin). Die Cuki Group SpA ist die Muttergesellschaft der Cuki Cofresco SpA, an der Melitta über Cofresco bereits seit 20 Jahren mit 18 Prozent beteiligt ist. Das Unternehmen stellt Produkte in den Bereichen Lebensmittelverpackung, Aufbewahrung sowie Müllbeutel her und ist in diesem Bereich Marktführer in Italien.

Anzeige

Der Hauptabsatzmarkt ist Italien. In Frankreich, der Türkei und Polen ist das Unternehmen über Tochtergesellschaften bzw. Joint Ventures vertreten. Die Cuki Gruppe beschäftigt aktuell 503 Mitarbeiter und erwirtschaftete in 2017 einen Umsatz von rund 200 Mio. Euro. „Mit der Übernahme bauen wir unser Geschäftsfeld Haushaltsprodukte und die Marktposition unseres Unternehmensbereichs Cofresco mit seinen Marken Toppits, Albal, Glad, Handy Bag nd PrimaPack deutlich aus“, sagt Kurt Groh, Geschäftsführer des Zentralbereichs Finanzwesen der Melitta Unternehmensgruppe.