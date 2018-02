Katjes:Produktionserweiterung

08.02.2018 Lebensmittel Praxis

Die Katjes Fassin GmbH & Co. KG investiert in den Produktionsausbau am Standort Emmerich. Dafür sind Investitionen von fünf Millionen Euro angesetzt. Die Kapazitätserweiterung wird in den bestehenden Räumlichkeiten durchgeführt, wobei modernste Technologien integriert werden sollen.

Die Planung hat bereits begonnen. Anfang kommenden Jahres soll alles fertig sein. Bastian Fassin, geschäftsführender Gesellschafter bei Katjes Fassin: „Die Erweiterung unseres Stammwerks für vegetarische Fruchtgummis und Lakritz wird dazu beitragen, unser Wachstum aufrechtzuerhalten und unsere Marke weltweit weiterzuentwickeln.“

Katjes Fassin produziert insgesamt an drei Standorten in Deutschland. Am Stammsitz in Emmerich werden Fruchtgummi und Lakritz hergestellt, in Remshalden bei Stuttgart entstehen Brauseprodukte und in der gläsernen Produktion in Potsdam-Babelsberg werden Bonbons hergestellt.