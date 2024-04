Aldi Süd setzt in diesem Jahr erneut auf weißen und violetten Spargel aus Deutschland während der gesamten Saison. Schon 2023 bot der Discounter ausschließlich Spargel aus heimischem Anbau an.

Aldi Süd weitet dieses Versprechen nun auf das laufende Jahr aus. Damit wolle man die Bedeutung kurzer Transportwege vom Feld bis in die Filialen betonen, so das Unternehmen. „Wir sind im letzten Jahr erstmals den Schritt gegangen, ausschließlich weißen und violetten Spargel von deutschen Feldern in unseren Filialen anzubieten. Die positiven Reaktionen unserer Kunden haben gezeigt, dass die Entscheidung richtig war und uns darin bestärkt, diesen Weg auch in diesem Jahr zu gehen“, sagt Erik Döbele, Managing Director National Buying und Customer Interaction bei Aldi Süd. „Indem wir eng mit regionalen Landwirten zusammenarbeiten, reduzieren wir nicht nur lange Transportwege, sondern stärken auch die heimische Landwirtschaft“, so Döbele weiter.

Jeden Tag werden alle rund 2.000 Filialen von Aldi Süd mit frischem Obst und Gemüse beliefert. Das Unternehmen unterhält langfristige Partnerschaften mit regionalen Erzeugern.