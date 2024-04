So übernimmt Robert Schweininger (Bild rechts), bislang Geschäftsleiter Einkauf, auf Geschäftsführerebene das neue Ressort „Vertrieb und Einkauf“. Neu in der Geschäftsführung ist Knut Röger (54, links), der ab sofort die Bereiche „Finanzen“ und „Personelles“ verantwortet. Röger tritt die Nachfolge des Geschäftsleiters Personelles Karl-Heinz Brand an, der in den Ruhestand geht, und des Geschäftsleiters Finanzen, Dirk Knoll, der das Unternehmen verlässt.

Damit verfügt die neu aufgestellte Geschäftsführung nun über insgesamt fünf Mitglieder: Robert Schweininger (Vertrieb und Einkauf), Michael Egerer (Logistik/SCM und IT), Alexander Wilhelm (Expansion, Bau und Immobilien), Knut Röger (Finanzen und Personelles). Den Vorsitz hat Thomas Gutberlet.

Veränderungen gibt es auch bei der Struktur des Vertriebs: Während die Führung bislang in die Konzepte Supermärkte, Nahversorger, Lädchen, Quartier und Teo unterteilt wurde, sind die Filialen jetzt regional zugeordnet. Die bisherigen Geschäftsleiter Ulrike Manz, Martin Lange, sowie Thomas Stäb bleiben in ihrer Führungsebene erhalten und agieren künftig als Regionale Vertriebsleiter und Konzeptverantwortliche.