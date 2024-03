Neuausrichtung Unilever spaltet Eiscreme-Geschäft ab

Unilever kündigte am Dienstag in London an, sein Eiscreme-Geschäft, das Marken wie „Magnum“ und „Langnese“ umfasst, in eine eigenständige Firma auszulagern. Außerdem will das Unternehmen ein Effizienzprogramm auflegen, das zum Abbau von mehreren tausend Arbeitsplätzen führt.