Über 400 Gläubiger der Signa Prime Selection AG in Wien haben sich für den Verkauf der herausragendsten Immobilien aus dem Reich des österreichischen Investors René Benko durch einen Treuhänder entschieden. Dieser Schritt wurde gegen einen schnelleren Verkauf des Kernbestands von Signa unterstützt, der jedoch potenziell niedrigere Erträge gebracht hätte.

Die Signa Prime gilt als Juwel der verschachtelten Gruppe, die durch gestiegene Zinsen, Baukosten und Energiepreise in die Krise geraten ist. Zum Portfolio gehören unter anderem der Elbtower in Hamburg, das Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe und Immobilien der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof.

Die Treuhandlösung soll frisches Kapital für die deutschen Signa-Objekte beschaffen, während der Insolvenzverwalter die Prime-Immobilien verwertet. Dies wurde von Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform unterstützt. Insolvenzverwalter Norbert Abel hat als Treuhänder nun mehrere Jahre Zeit, um die Prime-Immobilien zu verwerten. Gläubiger der Signa Prime haben Forderungen von rund 12,8 Milliarden Euro angemeldet. Der Verwalter hat davon bislang nur etwa 5,9 Euro anerkannt. Abel geht in seinem Treuhandplan davon aus, dass sich der Immobilienmarkt in den kommenden Jahren erholt. „Klar ist, dass am Ende Signa nur mehr am Papier bestehen bleibt“, sagt Weinhofer.