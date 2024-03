Daniel Schwing tritt als neuer Vice President Sales Excellence bei Inovisco ein und übernimmt die strategische Entwicklung interner Strukturen sowie die Verantwortung für das Konditionsmanagement von Agenturen und Kunden. Gemeinsam mit seinem Team will er die Positionierung von DCLP als maßgeblichen Werbeträger am Point of Sale vorantreiben und hochwertige Buchungsumfelder für Werbetreibende und Mediaagenturen schaffen, heißt es in einer Pressemitteilung. Er berichtet direkt an Stefan Graf, der seit August 2023 als CSO für den Gesamtvertrieb von Inovisco verantwortlich ist.

„Außenwerbung am PoS erzielt mehr Aufmerksamkeit als herkömmliche analoge Werbung. DOOH-Medien und insbesondere DCLP werten sie qualitativ noch deutlich auf. Wetter- und saisonunabhängig. Sich darauf zu konzentrieren, überzeugt nicht nur mich, sondern zunehmend auch budgetverantwortliche Marketeers“, so Schwing.