Namhafte Refernten beleuchten die aktuellen Trends im Handels- und Consumer-Bereich. Der Höhepunkt des Tages ist die Kür der besten Verkaufsstellen Deutschlands auf Basis von Verbraucherstimmen und einer qualifizierten Handelsjury. Insgesamt 12 nominierte Märkte kämpfen am 17. April im Rahmen der finalen Jury-Sitzung um den Sieg in ihrer jeweiligen Kategorie. Lassen Sie sich inspirieren und kommen Sie zum Event am 17. April 2024 in der Grand Hall der Zeche Zollverein in Essen.

Tragen Sie sich jetzt den Termin ein und melden Sie sich zur Veranstaltung an. Das Anmeldeformular sowie Informationen zu den Vorträgen und Speakern finden Sie unter diesem Link.