Weltweit ist Uber Eats in mehr als 11.000 Städten auf sechs Kontinenten verfügbar. In Deutschland ist der Lieferdienst in mehr als 100 Städten im Einsatz. Getir-Gorillas wurde 2015 gegründet und sieht sich als Pionier der ultraschnellen Lebensmittellieferung. Das Tech-Unternehmen bietet seinen Kunden nach eigenen Angaben rund 2.000 Artikel des täglichen Bedarfs an.