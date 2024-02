Heumann vervollständigt damit die Geschäftsführung mit CFO Darius Kauthe und dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, CEO Petar Burazin. In seiner neuen Rolle verantwortet Heumann insbesondere die operative und strategische Steuerung und Weiterentwicklung der bestehenden Vertriebsstrukturen. Zugleich soll der neue Geschäftsführer das dynamische Wachstum des nationalen und internationalen Geschäfts weiter voranbringen. Dietrich Heumann war vor seiner Ernennung als Geschäftsführer International bei Woolworth tätig. Weitere Stationen seiner Laufbahn waren die Handelsunternehmen KiK Textilien und Tchibo.

Das Unternehmen wird seinen soliden Wachstumskurs mit dem Ziel von 5.000 Filialen in Europa fortsetzen, heißt es in einer Mitteilung weiter. Die Expansion sei Teil der nachhaltig geprägten Wachstumsstrategie von Tedi, die darauf abziele, ein erfolgreiches Geschäftsmodell in attraktiven Lagen auszubauen, dazu gehören Standorte in Fußgängerzonen, innerstädtischen A- oder guten B-Lagen, Stadtteillagen mit hoher Lauffrequenz, Fachmarkt-Agglomerationen, Solitärstandorten oder Einkaufszentren.