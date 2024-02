Mit einem Plus bei Umsatz, Kundenzahl und Mitgliedern hat die Konsum Leipzig das Jahr 2023 beendet. Das geht aus den vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres hervor, die die Vorstände Dirk Thärichen und Michael Faupel dem Aufsichsrat präsentiert haben.

Jahresbilanz Konsum Leipzig mit Plus

Erstmals in der Geschichte erreichte die Genossenschaft einen Bruttoumsatz von mehr als 200 Millionen Euro, zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

Gestiegen ist auch die Anzahl der Einkäufe: 17,3 Millionen entsprechen einem Zuwachs um 8,7 Prozent im Vergleich zu 2022. Damit kauften täglich mehr als 57.000 Kunden in einer Konsum-Filiale in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein (2022: 54.000). Der durchschnittliche Einkaufswert lag im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 11,57 Euro geringfügig höher als im Vergleichszeitraum.

Einen Anstieg gab es ebenfalls bei der Anzahl der Beschäftigten und der Mitglieder. So arbeiten 1.206 Mitarbeiter in den Filialen und in der Zentrale, davon 47 Auszubildende. Das sind 56 mehr als ein Jahr zuvor. Insgesamt 29.492 Mitglieder verzeichnete die Konsum-Genossenschaft zum Jahresende 2023. Das entspricht einem Anstieg von 2,5 Prozent im Jahresvergleich.

Der Aufsichtsrat beschloss, die Verträge der beiden Vorstände Dirk Thärichen und Michael Faupel vorfristig zu verlängern. Die Vorstände werden von den beiden Prokuristen der Konsum Leipzig, Carola Graefe und Matthias Hieke, unterstützt.