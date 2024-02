Nach München und dem Rhein-Main-Gebiet will der deutsche Online-Supermarkt Knuspr noch im Frühling 2024 seinen dritten Standort in Berlin eröffnen. Der Launch ist nach Unternehmensangaben zugleich der Beginn einer neuen Phase der Expansion.

Bis 2030 plant Knuspr eine Erweiterung in 15 weitere deutsche Städte und strebt dabei einen Jahresumsatz von mehr als fünf Milliarden Euro an. Innerhalb eines Jahres soll sich Berlin gemessen an Umsatz und Kundengröße zum größten Knuspr-Standort in Deutschland entwickeln. Das Angebot umfasst zum Start rund 15.000 Produkte sowie mehrere tausend Apothekenartikel.

Das Berliner Liefergebiet wird rund 200 Postleitzahlgebiete umfassen und fast vier Millionen Bewohner erreichen. Die Lieferung innerhalb von drei Stunden mit einem Lieferfenster von 60 Minuten sei das Ergebnis einer hochmodernen Prozessabwicklung im 16.000 Quadratmeter großen Logistikzentrum in Schönefeld.