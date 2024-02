Die FDP-Fraktion hat einen Entwurf für ein neues "Minimarkt-Gesetz" in das Parlament in Wiesbaden eingebracht. Gemäß diesem Entwurf sollen automatisierte Verkaufsstellen mit einer maximalen Größe von 100 Quadratmetern und nur einer Grundversorgung des täglichen Bedarfs künftig auch an Sonntagen öffnen dürfen.

Dieser Diskussion ging eine juristische Niederlage der Supermarktkette Tegut voraus. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof entschied, dass die von der Stadt Fulda angeordnete Schließung der ohne Personal betriebenen "Tegut Teo"-Verkaufsstellen an Sonntagen rechtens sei.