Tierwohl Edeka und Netto preschen vor

Edeka und Netto preschen in Sachen Tierwohl vor und stellen ab sofort Käse der Eigenmarken auf Milch der Haltungsstufe 3 um. Man hoffe damit Bewegung in den Markt zu bringen, so Markus Mosa (Foto), Vorstandsvorsitzender der Edeka Zentrale Stiftung.