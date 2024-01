Darüber hinaus übernimmt er die Verantwortung für die Region Adria, wobei der Geschäftsführer der Region an Rampf berichten wird. „In den kommenden Monaten werden wir verstärkt in unsere bestehenden Marken investieren und zudem aufregende neue Produkte auf den Markt bringen“, sagt der neue Geschäftsführer. „Neben der Stärkung bestehender Partnerschaften ist es uns ein großes Anliegen, den globalen Ausbau der Marke Sierra Tequila de México fortzuführen. Zudem steht auch weiterhin die Zusammenführung von Borco und der SSG im Fokus.“, so Rampf weiter.

Nicolas Rampf kommt von dem Spirituosenunternehmen Bacardi und war davor in verschiedenen leitenden Vertriebspositionen tätig.