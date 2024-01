Das Getir-Angebot wird gleichzeitig in Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München in die App von Uber Eats integriert. In den kommenden Wochen sollen nach und nach auch alle Gorillas-Stores in Deutschland hinzu kommen.

Uber-Eats-Nutzer haben damit direkten Zugang zu mehr als 2.000 Artikeln des täglichen Bedarfs. Die bekommen sie laut Unternehmen innerhalb weniger Minuten von den Getir/Gorillas-Kurieren geliefert.