Gentechnik Unternehmen für Kennzeichnung

In einem offenen Brief an den Vorsitzenden des Europäischen Parlaments, Manfred Weber (CSU), haben führende Unternehmen der Lebensmittelbranche ihre Besorgnis über das derzeitige Gesetz zur Regulierung neuer genomischer Techniken (NGT) zum Ausdruck gebracht. Zu Wort kam unter anderem Alnatura unter der Führung von Götz Rehn und der Präsident von Bioland, Jan Plagge.