Schlömer folgt auf Boris Lohmüller, der zum Country General Manager, Chep-Benelux, ernannt wurde. Er blickt auf eine langjährige Karriere bei dem Unternehmen zurück. Seit seinem Eintritt in 2014 war er in verschiedenen Supply Chain und Commercial Funktionen, unter anderem als Country Lead, Schweiz tätig. Vor seiner neuen Position als Commercial Director, gestaltete er als Senior Manager, Supply Chain, Central Europe, den Unternehmensbereich durch effiziente Prozesse maßgeblich um. Schlömer hält einen Bachelor of Arts (B.A.) in Logistikmanagement der Europäischen Fachhochschule in Brühl. Zudem hat er an der California State University, Fullerton, Business Administration, Management studiert.