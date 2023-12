Silent Shopping Nun auch in der ostfriesischen Provinz

Das so genannte Silent Shopping wird in immer mehr Supermärkten angeboten. Nun ist es auch in einem Combi-Markt im ostfriesischen Pewsum möglich: Immer Freitagabends können die Kunden bei einem geringeren Geräuschpegel einkaufen. Auf Durchsagen und Einkaufsmusik etwa wird dann ebenso verzichtet wie auf das Auffüllen von Regalen.