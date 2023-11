Erste Schritte hin zu einem Tarifvertrag für die rund 12.000 verbliebenen Beschäftigten des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof: Die Gewerkschaft Verdi und die Unternehmensleitung haben eine Eckpunktevereinbarung für einen Tarifvertrag abgeschlossen und eine Sonderzahlung vor Weihnachten vereinbart. Noch im November gibt es 500 Euro und eine Zeitgutschrift aus 2023 in Cash.

Vorgesehen ist, dass alle Vollzeitbeschäftigten 400 Euro Inflationsausgleichsprämie und zusätzlich 100 Euro als Warengutschein erhalten. Ursprünglich hatte die Unternehmensleitung 300 Euro Inflationsausgleichsprämie angeboten. Beide Seiten haben angekündigt, sie wolltem im Januar die Verhandlungen zum großen Tarifpaket und den Entgelten fortsetzen.

Neben der Inflationsausgleichsprämie ist aus Sicht der Tarifpartner auch eine Umwandlung der Zeitgutschrift für das Kalenderjahr 2023 bedeutsam. Demnach sollen 50 Prozent der Zeitgutschrift aus dem Jahr 2023 in eine Einmalzahlung umgewandelt werden, die ebenfalls noch im November ausgezahlt wird. Die übrigen 50 Prozent werden in zusätzliche Urlaubstage umgewandelt. Diese sollen für den Fall, dass das Weihnachtsgeschäft erfolgreich verläuft, ebenfalls in eine Einmalzahlung umgewandelt werden können. Voraus gesetzt wird, dass die vom Aufsichtsrat genehmigten Planziele erreicht oder maximal um 10 Prozent unterschritten werden.