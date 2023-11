Weil seitens der Plattformbetreiber nicht ausreichend gegen solche so genannte Hate Speech vorgegangen werde, sei Aldi Nord selbst aktiv geworden. Im Rahmen einer „Blockchain“ habe das Unternehmen das Profil, „auf dem der fremdenfeindliche Post initial veröffentlicht wurde“, blockiert. Das habe ebenso alle Profile betroffen, die diesem Konto folgten. So genannte „Blocklisten“ seien hierbei nicht eingesetzt worden, so Aldi Nord.

Außerdem hat der Discounter die Kommentarfunktion unter seinen Beiträgen bis auf Weiteres eingeschränkt. Darüber hinaus würden Beiträge im Internet, die Straftatbestände erfüllten, konsequent zur Anzeige gebracht.