Kleinere Produkte des kurzfristigen Bedarfs liefern die Lieferando-Fahrer bereits seit Mai innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings. Ab diesem Freitag soll die Produktpalette in der Hauptstadt deutlich erweitert werden. Das Angebot soll nach Unternehmensangaben in den nächsten Wochen auch in Leipzig und Dresden verfügbar sein. Die Lieferzeit der Produkte beträgt laut Plan zwischen 40 und 60 Minuten betragen; sie erfolgt direkt aus den Saturn- oder Mediamarkt-Läden.

Schon länger will der vor allem für Restaurantlieferungen bekannte Lieferdienst auch in anderen Geschäftsbereichen Fuß fassen. Dazu gehören neben Technikartikeln Supermarktprodukte.

Dafür kooperiert Lieferando unter anderem mit dem Wettbewerber Getir. Der ist in Deutschland vor allem im sogenannten Quick-Commerce-Bereich tätig, also in der Expresszulieferung von Lebensmitteln.