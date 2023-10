Peter Keitel wird ab dem 1. Januar 2024 neuer Vorstand der Edeka Zentrale Stiftung & Co. KG. Der 52-Jährige übernimmt die Position als Finanz- und Personalvorstand von Martin Scholvin. Der hatte aus persönlichen Gründen seinen Vertrag nicht verlängert.

Neuer Vorstand Peter Keitel rückt in Edeka-Spitze auf

Peter Keitel hat langjährige Finanz- und Führungserfahrungen. Er war unter anderem in verschiedenen führenden Prüfungsgesellschaften und Handelsunternehmen tätig. 2012 startete er seine Laufbahn in der Edeka-Zentrale. Seit 2019 leitet Keitel als Geschäftsbereichsleiter das Finanz- und Rechnungswesen in der Hamburger Zentrale.

Der Vorstand der Edeka Zentrale Stiftung & Co. KG besteht ab dem 1. Januar 2024 weiter aus Markus Mosa (Vorstandsvorsitzender), Peter Keitel (Vorstand Finanzen und Personal) und Claas Meineke (Vorstand Marketing und Vertrieb).