„Für uns kam diese Nachricht sehr überraschend, das ist ein Paradigmenwechsel“, sagt ein Brancheninsider. „Bisher galt immer das ungeschriebene Gesetz, dass der Getränkefachgroßhandel gegenüber der Handelsseite neutral ist und jedem offen steht, der eine Dienstleistung beziehen will“, so der Kenner weiter.

Trinks gehört mit 1,5 Milliarden Euro Umsatz zu den größten Getränkelogistikern in Europa und teilt sich mit der Deutsche Getränke Logistik GmbH einen Großteil des deutschen Marktes. Beide Unternehmen sind mehrheitlich im Besitz von Großbrauereien. Seit dem Ausstieg von Nestlé Waters geben bei Trinks Krombacher, Bitburger und Warsteiner den Ton an. Dass sich Trinks nun, möglicherweise mehrheitlich, an einen einzelnen Händler bindet, bietet Chancen aber auch große Risiken. Einerseits könnten sich die Brauer bessere Konditionen, Listungen etc. bei der Kölner Handelsgruppe erhoffen. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass viele Kunden von Trinks abspringen und zur Konkurrenz wechseln, denn Rewe hätte mit dem Tag der Beteiligung Zugang zu allen Kennziffern und Marktdaten der Wettbewerber. Der Händler wüsste beispielsweise welche Marken bei den Konkurrenten laufen und wann diese Aktionen planen. Höchst sensible Informationen im umkämpften Getränke-Markt. Darüber hinaus könnte Rewe andere Händler schwächen, wenn diesen einfach keine Trinks-Dienstleistungen mehr angeboten werden. „Das wird den Markt völlig umkrempeln“, ist sich der Insider sicher.

Eine Personalie aus dem Frühjahr gab übrigens schon einen Hinweis auf das Interesse von Rewe an Trinks. Damals wurde Roberto Fabiano als kaufmännischer Geschäftsführer für Finanzen, Controlling, Einkauf und IT in die Trinks-Gruppe berufen. Der Manager kam von der „Für Sie“ Handelsgenossenschaft, die zur Rewe-Gruppe gehört. Der Vorgang sorgte in der Branche bereits für einige Verwunderung.

