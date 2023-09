In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt darauf, wie sich die Lebensmittelabfälle in Privathaushalten und bei der Außer-Haus-Verpflegung durch bedarfsgerechtes Kochen und passende Portionsgrößen reduzieren lassen.

Edeka macht mit zahlreichen Social-Media-Posts auf Facebook und Instagram auf die Aktionswoche aufmerksam. In den deutschlandweit rund 11.100 Märkten laden Instore-Plakate, Hinweise in den Handzetteln und im Instore-TV die Kunden zum Mitmachen ein. Im Kundenmagazin „Mit Liebe“ erhalten Leser hilfreiche Informationen für zu Hause. Beiträge auf LinkedIn und Xing runden die Kampagne ab. Praktische Küchentipps hat Edeka für seine Follower auf TikTok: Dort zeigen kurze Videos, wie sich Portionsgrößen zum Beispiel mit der Handflächen-Methode zu Hause ganz leicht abschätzen lassen und nur so viel auf dem Teller landet, wie gegessen wird.