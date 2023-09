Weiterhin gibt das Amt an, dass die Exporte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,0 Prozent und die Importe um 10,2 Prozent abgenommen haben. „Im gesamten ersten Halbjahr 2023 stagniert der Außenhandel. Hier schlägt sich die insgesamt schwächelnde Lage der Weltwirtschaft nieder“, sagt Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) mit Blick auf die veröffentlichten Außenhandelszahlen. Insbesondere die Ausfuhren nach China seien in der Gesamtschau der letzten Monate kontinuierlich zurückgegangen. Darunter leide auch die deutsche Ausfuhrwirtschaft, die mit China bislang einen wichtigen Absatzmarkt hatte.

„Das Wachstumschancengesetz ist ein guter Anfang. Es muss möglichst schnell umgesetzt werden, um den deutschen Wirtschaftsstandort zu stärken, wovon letztlich auch der Außenhandel profitiert“, mahnt Jandura. Er fordert, weitere Maßnahmen für die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland aufzusetzen, die den Unternehmen in den aktuellen Entwicklungen Rückendeckung geben und dabei langfristig vitalisierend wirkten. „Der 10-Punkte-Plan der Bundesregierung ist hier leider viel zu oberflächlich und verkauft teilweise Altvorhaben als neu entwickelte Ideen. Auch braucht es deutlich mehr Schwung beim Bürokratieabbau“, so Jandura abschließend.