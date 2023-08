Bisher wird in Deutschland nur ein kleiner Anteil des 19 Milliarden Euro umfassenden Drogeriemarktes online erzielt. Das Angebot wird in allen Liefergebieten von Picnic, in über 90 Städten, aufgebaut. Die Auslieferung erfolgt mit 1.600 Elektro-Vans auf festen Routen, wodurch pro Fahrer 6 bis 8 Kunden pro Stunde beliefert werden können, so Knaudt.