Grund für die Neustrukturierung seien unterschiedliche Auffassungen zu strategischen Themen, teilt Fritz-Kola mit. Gröne sei seit 2018 für die Hamburger Marke tätig und habe die Vertriebsorganisation sowohl inhaltlich als auch organisatorisch maßgeblich mitgestaltet und weiterentwickelt.

Florian Weins sagt: „Chris hat ein hoch motiviertes Team mit sehr starken Kundenbeziehungen aufgebaut. Umsätze und Marktanteile konnten unter seiner Leitung stetig ausgebaut werden. Daran werden wir mit unseren fritzen auch weiterhin anknüpfen und die Rolle von fritz-kola im deutschen Markt noch mehr festigen.”

Mit einem Umsatzmarktanteil von 4,1 Prozent ist Fritz-Kola die Nummer drei in der Kategorie Kola im Handel. In der Kategorie Full Sugar ist fritz-kola aktuell die Nummer zwei im Handel. Laut Unternehmen sei es Ziel noch europäischer zu werden. Dafür wolle man die Kola künftig in weitere Bars, Restaurants und Clubs zwischen Ostsee und Mittelmeer bringen.