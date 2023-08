Tarifverhandlungen, Insolvenzen in der FMCG-Branche, Fachkräftemangel, KI in der Lebensmittelbranche: Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, beantwortet in dieser Folge Regalplatz nahezu alle drängenden Fragen unserer Zeit.