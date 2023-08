„Für das Gericht erscheint das vorliegende Preiserhöhungsverlangen nicht offensichtlich missbräuchlich, obwohl zuvor eine marktbeherrschende Stellung von Coca-Cola ausdrücklich festgestellt wurde. Diese Sichtweise des OLG Hamburg ist bedauerlich, weil es dadurch einem marktbeherrschenden Industriekonzern wie Coca-Cola erleichtert wird, in kurzen Abständen immense und nicht gerechtfertigte Preissteigerungen durchzusetzen“, erklärt ein Sprecher der Edeka-Zentrale.

Im ersten Beschluss Anfang Septemer 2022 ging die Vorinstanz von einer marktbeherrschenden Stellung von Coca-Cola und einer missbräuchlichen Ausnutzung dieser Stellung aus. „Von dieser Bewertung sind wir nach wie vor überzeugt", so der Sprecher.

Der Händler stellte fest, dass in diversen Sortimenten die Rohstoffpreise sinken. „Diese fallenden Rohstoffpreise müssen bei den Verbrauchern in Deutschland ankommen, auch wenn einige Industriekonzerne dies immer noch explizit ablehnen“, so der Sprecher weiter. Der Edeka-Verbund investiere in erheblichem Umfang, um die Verkaufspreise möglichst stabil zu halten oder zu senken – auch zu Lasten der eigenen Marge. Man erwarte auch von den Industriepartnern, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden.