Ab heute will der Discounter für neun ausgewählte Produkte neben herkömmlichen Herstellungskosten auch die Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigen. Mit der Aktionswoche solle das Bewusstsein der Verbraucher für Umweltbelastungen durch die Lebensmittelproduktion gesteigert werden.

Druch die Kampagnenwoche in allen 2.150 Penny-Filialen kommt es zu Preissteigerungen von bis zu 94 Prozent, wie die Handelskette am Sonntag bekannt gab. Berechnet haben die derzeit unsichtbaren Umweltfolgekosten für konventionelle und ökologisch erzeugte Eigenmarken-Produkte Wissenschaftler der Technischen Hochschule Nürnberg und der Universität Greifswald. So kosten Wiener Würstchen nun 6,01 Euro, statt 3,19 Euro und die 300-Gramm-Packung Maasdamer Käse verteuert sich von 2,49 Euro auf 4,84 Euro. Die versteckten Kosten von 2,35 Euro setzen sich aus den über die Lieferkette anfallenden Auswirkungen der Faktoren Boden, Klima, Wasser und Gesundheit zusammen.

Deutlich niedriger fällt mit 5 Prozent der Preisaufschlag beim veganen Food For Future Schnitzel aus. Grund dafür seien die geringen Umweltbelastungen durch rein pflanzliche Produkte wie Umweltökonom Tobias Gaugler von der Technischen Hochschule Nürnberg erläutert. Deutlich höher sei er jedoch bei Milchprodukten und am höchsten bei Fleisch.

Die Mehreinnahmen durch das Experiment fließen in Projekte für den Klimaschutz und in den Erhalt familiengeführter Bauernhöfe im Alpenraum, so der Discounter.

Penny möchte mit der Aktion trotz Inflationszeiten ein Zeichen setzen. So erläutert Penny-Manager Stefan Görgens: „Wir sehen, dass viele unserer Kunden unter den unverändert hohen Lebensmittelpreisen leiden. Dennoch müssen wir uns der unbequemen Botschaft stellen, dass die Preise unserer Lebensmittel, die entlang der Lieferkette anfallen, die Umweltfolgekosten nicht widerspiegeln.“