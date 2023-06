Am Dienstagnachmittag will das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zusammen mit 14 Unternehmen des Groß- und Einzelhandels verbindliche Vereinbarungen zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen im Handel unterzeichnen.

Das Ziel der Regierung ist die Reduzierung von Lebensmittelabfällen in Deutschland. Neben Zielvereinbarungen für Gastronomie und Außer-Haus-Verpflegung soll daher heute in Berlin zusammen mit Bundesernährungsminister Cem Özdemir auch ein „Pakt gegen Lebensmittelverschwendung“ im Handel vorgestellt werden.

Zum Hintergrund: Pro Jahr landen laut Regierung in Deutschland etwa 11 Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Müll. Die größte Verschwendung ist dabei mit 59 Prozent auf private Haushalte zurückzuführen. Für 7 Prozent der Lebensmittelabfälle ist der Handel verantwortlich. Weitere Abfälle fallen in Restaurants und Kantinen (17 Prozent), in der Verarbeitung (15 Prozent) und in der Landwirtschaft (2 Prozent) an.