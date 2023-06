Zum Symposium Feines Essen + Trinken versammeln sich am 15. und 16. Juni Vertreter aus Handel, Industrie und Start-up-Branche in München. Die Moderation der Fachtagung übernehmen die LP-Redakteure Markus Wöhrmann (rechts), Bettina Röttig (links) und Matthias Mahr.

Seit mehr als 30 Jahren ermöglicht das Symposium Feines Essen + Trinken den Branchenentscheidern einen Zukunftsdialog für eine nachhaltige Entwicklung der Lebensmittelwirtschaft. Um dem Anspruch des Symposiums als zukunftsgestaltende Plattform und zugleich dem gesellschaftlichen Paradigmenwechsel weiter gerecht zu werden, entwickeln die Veranstalter die Dialogplattform weiter: Ziel ist es, das Symposium zur unabhängigen Dialogplattform für das gesamte Metathema Ernährung, Nachhaltigkeit und Verantwortung der Zukunft auszubauen. Künftig wird das Symposium die wachsende Zahl der Stakeholder im Food- und Ernährungskontext widerspiegeln.

Marktplatz und Fachtagung werden stärker miteinander verbunden. Zu diesem Zweck wurde eine neue Marktplatzbühne geschaffen, auf der das Fachtagungsprogramm inmitten des Marktplatzes stattfindet.

Das Symposium beginnt dieses Jahr mit einer Keynote von Professor Dr. Stephan Rüschen von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW Heilbronn). Er referiert zum Thema Verantwortung des Handels und der Industrie im Spannungsfeld von Nachhaltigkeit, bewusster Ernährung und Wertschöpfung. Zu diesem Leitthema folgt anschließend eine Podiumsdiskussion mit Professor Rüschen sowie zwei Entscheidern aus Handel und Industrie: Christoph Graf, Geschäftsleitungsmitglied Einkauf bei Lidl Deutschland und Manfred Vondran, Geschäftsführer der Peter Kölln GmbH & Co. KGaA. Weitere hochkarätige Referenten aus Handel, Industrie und Wissenschaft liefern Consumer-Analysen, diskutieren Trends und zeigen Wachstumspotenziale auf.

Die Frage, welche Ernährung in Zukunft noch leistbar sein wird, stellt Jörg Reuter, Head of Food Campus Berlin, in seinem Impulsvortrag. Dr. Robert Kecskes, Insights Director GfK, zeigt in seiner Analyse die Ernährungsstile heutiger und künftiger Generationen auf.

Eine energisch geführte Debatte wird erwartet zum Thema: Tier oder Pflanze? Als Diskutanten nehmen teil: Christoph Graf, Geschäftsleitungsmitglied Einkauf, Lidl Deutschland, Dr. Caroline Heil, Vorstand bei The New Meat Company, und Martin Wild, CEO und Mitgründer der Organic Garden AG.

Die Verpackungsexperten Thomas Reiner, CEO der Berndt+Partner Group, Alexander-Christian Root, Titular Geschäftsführer Sustainable Packaging, PreZero International und Dr. David Strack, Geschäftsführer, Central Agency for Green Commerce GmbH, diskutieren auf dem Podium nachhaltige Verpackungsalternativen.