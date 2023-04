Umfinanzierung Friesland Campina gibt „grünen“ Schuldschein aus

Friesland Campina hat einen auf Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung bezogenen Schuldschein in Höhe von 300 Millionen Euro ausgegeben. In dessen Rahmen verpflichtet sich der Molkereikonzern bestimmte Leistungsziele zu erfüllen.