Oliver Knop (Foto) hat am 1. Februar bei Fyffes als Managing Director des deutschen Geschäftes begonnen. Dort wird er für die Integration des Früchteimporteurs Inter Weichert in den Fyffes-Konzern zuständig sein, sowie für den Ausbau der Präsenz im Lebensmittelhandel.

Knop hat nahezu 30 Jahre Erfahrung im FMCG-Segment, wo er seine Karriere in den 1990er Jahren bei Procter & Gamble startete, heißt es in einer Pressemitteilung. Knop verbrachte außerdem über 15 Jahre bei dem US Multinational Colgate Palmolive, wo er 2008, nach Stationen in New York, Genf und Paris zum General Manager Hill’s Pet Nutrition bestellt wurde. Vor Fyffes war Knop über 5 Jahre deutscher General Manager des italienischen Kaffeerösters Lavazza.