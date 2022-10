Seit 2006 vertritt der Bundesverband Onlinehandel die kleinen und mittelständischen Onlinehändler gegenüber Politik und Wirtschaft. In diesen letzten 16 Jahren hat der Verband nach eigenen Angaben mit dazu beigetragen, dass der Onlinehandel „erwachsen geworden ist und den Grad an Professionalität erreicht hat, den die Kunden heute schätzen“. Ziel des BVOH sei es immer gewesen, mit den professionellen Händlern einen neuen Handelsvertriebskanal zu erschaffen, der den Verbrauchern die sichere und zuverlässige Möglichkeit gibt, Waren jeglicher Art auch online zu kaufen und zu erhalten. Gerade in den letzten Jahren habe der Onlinehandel gezeigt, dass er mit seiner Professionalität und Flexibilität in der Lage ist, sich auf politische und gesellschaftliche Veränderungen einzustellen und Lösungen anzubieten.



„Der Onlinehandel ist erwachsen geworden. Die Mission des BVOH ist erfüllt. Jetzt starten wir zusammen mit dem HDE eine neue Zeitrechnung, indem wir den gesamten Handel mit unserer Erfahrung schneller digitalisieren“, sagt Oliver Prothmann vom BVOH.



„Wir freuen uns sehr, den BVOH als neuen Mitgliedsverband in der HDE-Familie begrüßen zu können. Er wird mit seiner mittelständischen Mitgliedschaft und Ausrichtung dazu beitragen, den Blick für die Bedürfnisse des Mittelstandes und die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen in Zeiten der Plattformökonomie und des digitalen Handels weiter zu schärfen“, sagt Stephan Tromp, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland.