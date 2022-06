Pichler-Hammerschmidt ist bereits seit 2013 in diversen Positionen des Herstellers von Tiefkühlkartoffelprodukten tätig und folgt in ihrer neuen Position Arne Tiemann, der das Unternehmen nach knapp 18 Jahren einvernehmlich verlassen hat.

„Ich stehe ein für eine offene Kommunikation auf Augenhöhe, insbesondere in diesen für alle in der Branche sehr herausfordernden Zeiten. Unser Anspruch als Vertriebsteam ist es, unseren Handelspartnern ein sehr guter Partner zu sein und gemeinsam Wert zu schaffen“, betont Pichler-Hammerschmidt, die in ihrer neuen Position die Themen nachhaltige Entwicklung und Innovation in den Fokus stellen möchte.

Die neue Vertriebsleiterin der Regionen DACH und CEE blickt auf mehr als 25 Jahre Berufserfahrung zurück. Als akademisch geprüfte Marketingkauffrau ist sie seit dem Jahr 2000 in der Lebensmittelbranche tätig. Als Marketingleitung bei Frisch & Frost Nahrungsmittel war sie bereits einige Jahre im Bereich der Tiefkühlprodukte unterwegs. Weitere Erfahrungen sammelte sie unter anderem bei Pago International sowie Cernys Fisch & Feinkost.

2013 stieg Pichler-Hammerschmidt bei McCain als Key Account Manager Retail Austria ein und wurde später zum Sales Manager Austria & Central Europe ernannt. Zuletzt war sie als National Key Account Director für die Regionen Deutschland und Österreich verantwortlich.

Andreas Werp, der dem Unternehmen seit 2018 angehört und zuletzt als National Key Account Manager tätig war, tritt nun ihre Nachfolge an. Vor McCain führte er bereits Teams in verschiedenen Unternehmen der Lebensmittelbranche. So war er im Laufe seiner Karriere unter anderem für Plus, Dr. Oetker, Costa und Hilcona tätig. Werp wird weiterhin an seine Vorgängerin berichten.