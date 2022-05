Die Dachmarke Fruit Logistica will mit der heutigen Einführung ihres neuen Markenauftritts beide Produkte der Markenfamilie stärken, heißt es in einer Pressemeldung. So erhielten die in Berlin stattfindende Fruit Logistica und die in diesem Jahr in Bangkok stattfindende Asia Fruit Logistica jeweils ein neues Logo. Darüber hinaus sollen beide Fachmessen durch ein gemeinsames Corporate Design, das die Asia Fruit Logistica nach der diesjährigen Veranstaltung vom 2. bis 4. November 2022 einführen werde, visuell näher zusammenrücken.

Kai Mangelberger, Projektleiter der Fruit Logistica in Berlin: „Die Pandemie hat dazu geführt, dass die Digitalisierung in den verschiedensten Wirtschaftsbereichen stark an Bedeutung gewonnen hat. Das gilt auch für die Messewirtschaft. Deshalb ist die Zeit für einen neuen Markenauftritt der Fruit Logistica und Asia Fruit Logistica gekommen. So schaffen wir einen gemeinsamen starken Absender.“

Durch den neuen Markenauftritt sollen die gemeinsame Herkunft und die gemeinsamen Werte hervorgehoben werden. Das Logo repräsentiere in seiner modernen und klaren Gestaltung die Messen und ihre Angebote. Besonderer Clou: Die bereits etablierte Unifruit wurde als eigenständiger Buchstabe in die Wortmarke integriert. Die so entstandene kompakte Wortmarke sorge für optimale Sichtbarkeit bei weniger Flächenverbrauch.

Mit der Einführung eines starken, aber zugleich auch flexiblen Corporate Designs soll die Wiedererkennbarkeit und die Markenwahrnehmung gestärkt werden. Der neue Markenauftritt erfülle den Anspruch an ein modernes Corporate Design, da das Erscheinungsbild auch ohne Abbildung des Logos gut wiedererkennbar sei.