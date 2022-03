Norma reduziert seit Jahren den hohen Anteil an Salz und Zucker bei den Eigenmarken. Auch in diesem Jahr sollen weitere Produkte folgen, teilt der Nürnberger Lebensmittel-Discounter nun mit.

Nicht weniger süß, aber dafür gesünder sind mittlerweile 67 Lebensmittel der Eigenmarken. Im Schnitt hat Norma den Zuckeranteil um 12 Prozent reduziert. Besonders im Bereich der Milchprodukte wird überdurchschnittlich viel Zucker gespart. Der Joghurt griechischer Art von Meandros verliert in seinen sieben Geschmacksrichtung bis zu 30 Prozent. Auch der Active-Drink von Landfein enthält künftig 13 Prozent weniger Zucker.

Auch beim Salz hat Norma in allen Bereichen angesetzt, von der Hauptspeise bis zum Knabberspaß. Im Schnitt liegt der Salzgehalt bei den Produkten 16 Prozent unter den bisherigen Werten. So enthalten die Potato Master Semmel-/Kartoffel-Knödel 32 Prozent weniger Salz als vor der Umstellung. Ganz ähnlich sieht es bei den Pizzen der Marke Villa Gusto aus: In fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen sinkt der Salzgehalt um bis zu 32 Prozent. Und auch die Paprika Stapelchips von Pfiff sind künftig um rund 17 Prozent schlanker beim Salzgehalt.