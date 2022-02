Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der Rewe Group, erklärte: „Stefan Magel hat in den vergangenen 13 Jahren Hervorragendes geleistet. Seine Qualitäten als ebenso zupackender wie innovativer Manager hat er zunächst als Vorsitzender der Geschäftsleitung von Toom-Baumarkt unter Beweis gestellt. Seit 2011 war er als Mitglied der Geschäftsleitung von Penny Deutschland und seit 2016 als Bereichsvorstand/COO Penny wesentlich für den erfolgreichen Turnaround und die weitere positive wirtschaftliche Entwicklung unserer Discount-Märkte verantwortlich. Stefan Magel hatte schon bei seiner letzten Vertragsverlängerung signalisiert, dass er nach diesem Vertrag aufhören möchte und uns damit dankenswerter Weise hinreichend Vorlauf für die Vorbereitung der Nachfolgeregelung gegeben. Ich danke Stefan Magel sehr herzlich für sein großes Engagement und seine hervorragenden Leistungen für die Rewe Group und wünsche ihm alles Gute für seine private Zukunft.“ Stefan Magel bedankte sich für die tatkräftige Unterstützung in den zurückliegenden Jahren und erklärte: „Es waren anstrengende und zugleich großartige Jahre der Zusammenarbeit. Jetzt freue ich mich darauf, mein Know-how und meine Erfahrung zukünftig vor allem im privaten sozialen Engagement im Bereich von Vereinsarbeit und NGOs einzubringen.“

Neuer COO Penny Deutschland wird ab dem 1. Oktober 2022 Dr. Stefan Görgens. Görgens begann seinen Weg in der Rewe Group im November 2017 nach zehn Jahren Berufserfahrung bei McKinsey & Company, zuletzt als Associate Partner in der Retail Practice Sparte des Beratungsunternehmens. Er war bei der Rewe Group zunächst Leiter Strategie & Consulting und damit für die Strategieentwicklung und -umsetzung der Geschäftseinheiten Rewe und Penny sowie für die Durchführung strategischer und operativer Projekte im Konzern verantwortlich. Von November 2018 bis Februar 2021 war Dr. Görgens als Regionsleiter für die Penny Region West zuständig. Seit März 2021 war er als Geschäftsführer Vertrieb Penny Deutschland tätig und berichtete in dieser Funktion an Stefan Magel.