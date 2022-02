Die Internationale Süßwarenmesse (ISM) verschiebt den Start ihres Asien-Ablegers in Tokio um ein Jahr auf April 2023. Als Grund nennt die Koelnmesse die anhaltende Unsicherheit aufgrund der Corona-Pandemie genannt. Die ISM Japan soll jetzt vom 12. bis zum 14. April 2023 stattfinden.

Süßwarenmesse ISM verschiebt Debüt in Asien

Die Ankündigung der Koelnmesse erfolgt wenige Tage nach dem Abschluss der diesjährigen ISM in Köln. Die Veranstalter hatten trotz der anhaltenden Pandemie an der Durchführung festgehalten, nachdem die Messe im vergangenen Jahr abgesagt werden musste. Mehrere große Hersteller waren der ISM allerdings in diesem Jahr ferngeblieben. Laut vorläufigen Zahlen kamen 2022 rund 15.000 Fachbesucher zur ISM. Vor der Pandemie waren regelmäßig fast 40.000 Besucher zum Branchentreffen nach Köln gekommen.

Japan habe seine Grenzen im November 2021 für alle Ausländer geschlossen, heißt es in der Mitteilung. Nach einer tiefgehenden Analyse der Situation in Japan sei man zu dem Schluss gekommen, dass die Messe verschoben werden müsse.