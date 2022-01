Geschäftsführer Matthias Bruch und Jochen Baab enthüllten das Logo zeremoniell am Eingang der Globus Markthalle in Maintail. Sie gaben dabei bekannt, dass alle Outlets des Unternehmens bis Ende des Jahres mit modernisiertem Logo und Erscheinungsbild ausgestatten werden sollen. So folge nach dem Logo-Relaunch eine aufwändige Umstellung in allen Bereichen, vom Preisschild am Regal bis hin zu den großen Werbeplakaten. Die Erneuerung des Designs soll sich in neuen Formen, Bildern, Farben und Schriften widerspiegeln, wobei des signifikanten Unternehmens üblichen Farben Grün Orange erhalten blieben.

Jochen Baab betont: „Mit unserem neuen modernen Auftritt möchten wir unsere Leistungen und Kompetenzen noch stärker unterstreichen und unserer Ausrichtung Ausdruck verleihen: Ausgewählte Vielfalt, echt gut gemachte Produkte, Services und Erlebnisse“. Matthias Brach ergänzt: „Die Neuausrichtung unseres Erscheinungsbildes bietet uns die Chance, unsere Marke ganzheitlich und umfassend zu modernisieren und damit unseren Wachstumskurs zu unterstützen.“