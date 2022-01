Dabei geht das Erstellen der Einkaufsliste recht schnell geht: Im Schnitt benötigen die Verbraucher 2 Minuten und 29 Sekunden. Das liegt auch daran, dass immer mehr deutsche Verbraucher auf digital setzen: Allein in Bring! wurden 2021 etwa 65,7 Millionen Einkaufslisten erstellt und fast 30 Millionen Mal in digitalen Supermarkprospekten nach Angeboten gesucht.

Dass gute Planung zu einem schnelleren und effizienteren Einkauf führt, zeigen die Zahlen ebenfalls: Gerade einmal 13,5 Minuten halten sich die Deutschen durchschnittlich im Supermarkt auf. Am beliebtesten ist dabei das Wochenende: Haupteinkaufstag ist auch 2021 der Samstag, geplant wird am häufigsten am Freitag. Wer möglichst entspannt einkaufen will, geht am besten am Donnerstag und dann idealerweise frühmorgens oder in den Abendstunden. Voller ist es vor allem am Freitag, aber auch zu Wochenbeginn wird deutlich öfter eingekauft. Wer den Samstag nicht vermeiden kann, sollte es am besten am Nachmittag versuchen: Ab Mittag nimmt die Zahl der Einkäufe kontinuierlich ab.

Und was landet in den Einkaufskörben? Milch ist und bleibt das meistgekaufte Produkt der Deutschen, gefolgt von Eiern. Dann folgen schon die ersten Gemüsesorten: Tomaten auf Platz 3 und Paprika auf Platz 4. Gemüse ist ein Gewinner dieses Jahres: 2020 lag es noch auf Platz 6 und hat jetzt Butter (von 4 auf 5) und Brot (von 5 auf 7) hinter sich gelassen, zwischen die sich Käse schob. Dabei widersprechen die Zahlen der Annahme, die Deutschen seien Fleischliebhaber: Erst auf Platz 15 findet sich mit Hackfleisch ein entsprechendes Produkt.