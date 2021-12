Der 5xD-Wettlauf nimmt jetzt richtig Fahrt auf: Nach Rewe und Aldi hat nun auch Lidl offiziell angekündigt, bei konventionellem Schweinefrischfleisch alle Artikel auf 5xD umzustellen. Starten wird das Umstellungsprojekt bereits im ersten Quartal 2022 und damit über ein halbes Jahr früher als bei Aldi.

Wie Matthias Oppitz, Geschäftsleitungsvorsitzender Lidl in Deutschland, im Rahmen der Diskussionsveranstaltung „Lidl im Dialog“ am Dienstagabend in Berlin betonte, will der Konzern als erster der Branche auch bei verarbeiteten Wurstwaren der Marke „Metzgerfrisch“ auf 5 x D umstellen. Davon ausgenommen seien nur internationale Spezialitäten. Damit würde Lidl eine neue Duftmarke setzen, da die Konkurrenz sich bislang „nur“ auf die Umstellung im Frischfleischsegment beschränkt und zum Beispiel Filets oder Biofleisch ausklammert.