Die Marke Back-Factory soll zudem über die Zeit in das Format BackWerk überführt werden. Das Bundeskartellamt hat dem Kauf der Snacking-Anbieterin Back-Factory ohne Auflagen zugestimmt. Valora erwirbt Back-Factory mit über 80 Verkaufsstellen vom Gründer Harry-Brot, dem bedeutendsten Backwarenhersteller in Deutschland. Mit Back-Factory erweitert Valora ihre Food-Service-Plattform in Deutschland, in welche heute die Marken BackWerk und Ditsch integriert sind.

Die Back-Factory Stores werden aktuell etwa hälftig als Franchisebetriebe und Eigenstellen geführt. Wie bei BackWerk setzt Valora künftig konsequent auf selbständige Unternehmerinnen und Unternehmer und wird die Eigenstellen an Franchisenehmende übergeben. Dabei wird Peter Gabler, bisheriger Geschäftsführer von Back-Factory, selbst als Franchisepartner eine wichtige Rolle einnehmen, wie Valora mitteilte.