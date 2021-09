Unlautere Handelspraktiken BLE ermöglicht Lieferanten Online-Beschwerde

Seit Juni 2021 sind in Deutschland unlautere Handelspraktiken zwischen großen Käufern von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln und kleineren Lieferanten verboten. Wer als Lieferant betroffen ist, kann sich jetzt über ein Online-Beschwerdeformular, per E-Mail oder telefonisch an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) wenden.