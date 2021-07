Flutkatastrophe Spenden-Stunde bei Alnatura

Alnatura und die Krombacher Brauerei spenden an die „Aktion Deutschland Hilft“. Der Umsatz des Biohändlers, der am Mittwoch (28. Juli) in einer Spenden-Stunde in den Märkten erzielt wird, kommt dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen zugute. Krombacher spendet 100.000 Euro.